Сорок чиновников из Ватикана едут в Азербайджан на рукоположение епископа

БАКУ, 7 фев – РИА Новости. Делегация высокопоставленных чинов Ватикана едет в Азербайджан, чтобы участвовать в церемонии рукоположения в сан епископа священника Католической церкви Азербайджана Владимира Фекете.

Как рассказал Sputnik Азербайджан Фекете, торжество состоится уже 11 февраля.

Обряд пройдет в здании церкви Непорочного зачатия. Храм будет открыт для верующих католиков, которые приходят в него молиться регулярно. Кроме того, ожидается приезд особых гостей, чьи имена уже известны. Это архиепископ, глава министерства иностранных дел Ватикана Пол Ричард Галлахер, заместитель генерального ордена Салезианцев в Италии Тадеуш Розмус, представитель Ватикана Тимон Титус Чмелецкий, ректор Папского Латеранского университета в Италии Энрико Дал Коволо, а также епископы и архиепископы из Австрии, Словакии, Тбилиси и Москвы. В целом в Азербайджан должны прибыть сорок гостей.

Официальный прием по случаю рукоположения состоится во вторник, 13 февраля. Будут приглашены политики и общественные деятели. Специальное приглашение направлено в администрацию президента Азербайджана.

Фекете рассказал, что в течение последней недели находился в одном из монастырей в Словакии. В обители он духовно готовился к предстоящей церемонии рукоположения.

Владимир Фекете родился в 1955 году в Братиславе. В 1979 году окончил факультет естественных наук Университета имени Коменского. В 1981 году подпольно принес вечные обеты в Обществе святого Франциска Сальского и был рукоположен в священники в 1983 году в Берлине. Вплоть до падения в 1990 году коммунистического режима работал геологом в Словакии.

В девяностые годы Фекете продолжил богословское образование в Венском университете и в Католическом университете Люблина, окончив их со степенью магистра богословия. Занимал различные должности в конгрегации салезианцев: викария инспектора монашеской провинции (1993-1999 годы), инспектора монашеской провинции Братиславы (1999-2005), наставника новициев (2006-2009). В 2009 году был назначен настоятелем миссии sui iuris (предваряющей образование апостольской префектуры) в Баку.

С момента преобразования миссии в апостольскую префектуру Азербайджана 4 августа 2011 года, занимает должность префекта.

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