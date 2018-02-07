В Волынской области шахтеры объявили забастовку

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Шахтеры одной из шахт в Волынской области объявили забастовку, сообщает в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня утром горняки шахты №9 "Нововолынская" отказались приступать к работе", — приводит сайт профсоюза слова Волынца. По его словам, шахтеры протестуют против планов бывшего советника главы Минэнерго Андрея Венгрина по реструктуризации рудника.

Как отмечается, шахтеры считают, что это приведет к закрытию рудника. "№9 "Нововолынская" — единственная шахта на Волыни, которая имеет три действующих скамьи. Подготовленных запасов угля хватит на десять лет стабильной работы. Своими действиями горняки борются не только за сохранение рабочих мест, но и отстаивают энергетическую безопасность государства. Также они требуют погашения задолженности по зарплате", — заявил Волынец.