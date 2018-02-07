В ДНР из-за обстрелов пострадал один человек за сутки, сообщил Басурин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (54)

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Один человек получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 10 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории республики более 50 мин.

"В результате минометного обстрела ранения получил один военнослужащий республики", — сказал Басурин.