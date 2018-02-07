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Япония и США договорились усилить давление на КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2418)
12:3707.02.2018
02416
© РИА Новости / Мария ФроловаПерейти в фотобанкВид на центр Пхеньяна. Архивное фотоВид на центр Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и США пришли к единому мнению о необходимости усилить давление на Северную Корею и не дать себя обмануть северокорейской "улыбчивой дипломатией", об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорился на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом.

Вид на центр Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
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"Если не проявить жесткую волю и конкретные действия, в деле денуклеаризации Северной Кореи бесполезно надеяться на осмысленный диалог", — сказал на пресс-конференции по итогам встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "компромисс с Северной Кореей только приводит к (новым – ред.) провокациям". Он вновь подчеркнул, что в отношении КНДР "все варианты выбора находятся на столе", включая военные способы решения, приводит его слова агентство Киодо.

Пенс подчеркнул, что США будут наращивать давление на КНДР до тех пор, "пока не будет полной, доказуемой и необратимой денуклеаризации".

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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Обе стороны пришли к единому мнению "о необходимости усиления давления на Северную Корею в тесном взаимодействии Японии, США и Южной Кореи", сообщает агентство Киодо. Кроме того, Абэ и Пенс пришли к единому мнению о необходимости принятия мер против попыток КНДР обойти санкции СБ ООН, а также договорились о том, что нельзя дать себя обмануть "улыбчивой дипломатии Северной Кореи".

В начале встречи Абэ подчеркнул важную роль японо-американского союза. "С помощью крепкого союза Японии и США мы хотим включиться в решение сложных проблем, связанных с Северной Кореей", — сказал японский премьер.

Автозаправочная станция в Пхеньяне, КНДР
© AP Photo / Eric Talmadge
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Пенс выразил готовность "осуществить денуклеаризацию Северной Кореи и сохранять взаимодействие (с союзниками – ред.), пока Северная Корея не прекратит свои провокации".

Он сказал также, что на олимпиаде в Пхенчхане "необходимо будет объединиться странам-союзницам, чтобы показать миру, что северокорейский режим это самый жестокий и репрессивный режим в мире".

Вице-президент США Майк Пенс находится с визитом в Японии по дороге в Южную Корею, где он примет участие в открытие олимпиады в Пхенчхане.

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