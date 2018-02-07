Япония и США договорились усилить давление на КНДР

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и США пришли к единому мнению о необходимости усилить давление на Северную Корею и не дать себя обмануть северокорейской "улыбчивой дипломатией", об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорился на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом.
"Если не проявить жесткую волю и конкретные действия, в деле денуклеаризации Северной Кореи бесполезно надеяться на осмысленный диалог", — сказал на пресс-конференции по итогам встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "компромисс с Северной Кореей только приводит к (новым – ред.) провокациям". Он вновь подчеркнул, что в отношении КНДР "все варианты выбора находятся на столе", включая военные способы решения, приводит его слова агентство Киодо.
Пенс подчеркнул, что США будут наращивать давление на КНДР до тех пор, "пока не будет полной, доказуемой и необратимой денуклеаризации".
В начале встречи Абэ подчеркнул важную роль японо-американского союза. "С помощью крепкого союза Японии и США мы хотим включиться в решение сложных проблем, связанных с Северной Кореей", — сказал японский премьер.
Он сказал также, что на олимпиаде в Пхенчхане "необходимо будет объединиться странам-союзницам, чтобы показать миру, что северокорейский режим это самый жестокий и репрессивный режим в мире".
Вице-президент США Майк Пенс находится с визитом в Японии по дороге в Южную Корею, где он примет участие в открытие олимпиады в Пхенчхане.