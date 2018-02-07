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В мире

На Украине нашли виновных в "сдаче Крыма"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (108)
12:2007.02.2018
(обновлено: 12:52 07.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района КрымаВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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К записи юрист приложил копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха. Согласно опубликованным фрагментам, Тенюх сделал доклад об обстановке на полуострове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 23 марта 2014 года. Докладчик утверждает, что предложил "идти на прорыв в Крым".

"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (ныне министр обороны Украины. — Прим. ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — гласит документ.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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По словам Тенюха, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком, который на тот момент уже занимал пост премьер-министра.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.

Киев называет полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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В мире
Комментарии
19 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Странник Неприкаянный
В "сдаче" Крыма априори виновны те, кто организовал переворот 2013-14гг., те, кто ненавидит Россию и их истинные хозяева.
А вообще - так и должно было быть. Крым всегда был русским.
12:31
07.02.2018
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Просто так
"все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком" ???
Сеня стал не нужен? Сдают?
12:29
07.02.2018
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