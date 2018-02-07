На Украине нашли виновных в "сдаче Крыма"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

К записи юрист приложил копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха. Согласно опубликованным фрагментам, Тенюх сделал доклад об обстановке на полуострове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 23 марта 2014 года. Докладчик утверждает, что предложил "идти на прорыв в Крым".

"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (ныне министр обороны Украины. — Прим. ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — гласит документ.

По словам Тенюха, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком, который на тот момент уже занимал пост премьер-министра.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.

Киев называет полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.