На Украине нашли виновных в "сдаче Крыма"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (ныне министр обороны Украины. — Прим. ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — гласит документ.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.
Киев называет полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.