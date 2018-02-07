Россиянин стал героем финской книги об иммигрантах

ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев — РИА Новости. Молодой россиянин, уроженец Петрозаводска Станислав Савонов стал героем книги финской писательницы Сату Лейско "Я приехал в Финляндию", рассказала сама писательница РИА Новости.

Книга говорит о переживаниях иммигрантов их собственными словами, о том, что они чувствуют в чужой стране, проходя путь адаптации, обучения, устройства своей жизни. Автор изложила девять историй людей с различными бэкграундами, прибывших из Таиланда, Турции, Греции, Венгрии, Вьетнама, Ирака, Иордании, Кот-д'Ивуара и России.

История россиянина стала уникальной — он единственный герой книги, который юношей, в 17 лет, сам приехал в Финляндию, без семьи или родственников.

"История Станислава — это история успеха. О том, как он после окончания средней школы в Петрозаводске приехал в Финляндию, поступил здесь в ВУЗ, учил финский язык, строил образцовую карьеру. Сегодня он работает на руководящей должности в финском офисе крупной международной логистической компании, имеет семью, живет в Хельсинки", — сказала Лейско.

"В Финляндии проживает большая диаспора русскоязычных, и было интересно найти героя именно из этой среды. Читатели, узнав историю Станислава, могут найти вдохновение в его успешном пути и взять что-то для себя", — отметила автор.

Книга на финском языке вышла в издательстве Avain, информации о возможном выходе издания на другие языки пока нет. Сату Лейско — финская писательница, автор около 10 книг, в 2015 году награждена финской литературной премией Seesam за новые темы, поднимаемые в книгах.