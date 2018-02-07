Климкин прокомментировал польский закон о холокосте

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Законодательные акты не помогут Польше в вопросе исторической правды, поскольку она не имеет национальных границ, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут Польше", — написал министр в среду в Twitter

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Организация, запрещенная в России.