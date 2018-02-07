Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал бедствия из-за отсутствия еды

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Судно из КНДР, которое семь дней стоит во Владивостоке, дало очередной сигнал бедствия из-за отсутствия еды, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.
Как сообщили во Владивостокской таможне, ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совета Безопасности ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом.
"Капитан подал сигнал бедствия из-за отсутствия еды. Планировали доставить еду на рейд сегодня вечером, но судно стоит во льду, да и штормовое в порту объявлено. Какой катер подойдет? Сказать сложно. Капитан обратился в порт, но служба капитана порта сказала, что этот вопрос должен решать агент", — рассказал Хмель.
В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" РИА Новости сказали, что сигнала бедствия не получали.
Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте "Владивосток — Раджин". В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.