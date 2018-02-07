Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал бедствия из-за отсутствия еды

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Судно из КНДР, которое семь дней стоит во Владивостоке, дало очередной сигнал бедствия из-за отсутствия еды, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

Ранее директор "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов рассказал РИА Новости, что теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. По словам директора, судно полтора дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал бедствия, а на следующий день — сигнал SOS. После этого, по словам Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна, затем Man Gyong Bong заправил танкер. По словам Баранова, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться.

Как сообщили во Владивостокской таможне, ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совета Безопасности ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом.

"Капитан подал сигнал бедствия из-за отсутствия еды. Планировали доставить еду на рейд сегодня вечером, но судно стоит во льду, да и штормовое в порту объявлено. Какой катер подойдет? Сказать сложно. Капитан обратился в порт, но служба капитана порта сказала, что этот вопрос должен решать агент", — рассказал Хмель.

По словам Хмеля, экипаж судна попросил 80 килограмм риса, 150 штук яиц, говядины, свинины, картошки, чеснока и т.д. "Нам сегодня звонила с Раджина (КНДР — ред.) директор компании, она разговаривала с капитаном, и тот ей сказал, что продуктов нет. Она плачет. Ситуация не ясная", — отметил замгендиректора "ИнвестСтройТреста". Он отметил, что все члены экипажа — граждане КНДР.

В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" РИА Новости сказали, что сигнала бедствия не получали.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте "Владивосток — Раджин". В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.