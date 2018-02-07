Пожарное управление уточнило число погибших при землетрясении на Тайване

ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до шести человек, пострадали еще 256, 88 человек не выходят на связь и числятся пропавшими, говорится в сводках пожарного управления Тайваня.

По данным на 11.00 мск сообщалось о 5 погибших и 254 пострадавших.

Последние данные приводятся по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск). В спасательной операции принимают участие более 1,3 тысячи специалистов, в их числе военные, медики, спасатели, пожарные и полицейские.

Пожарное управление сообщило, что в результате землетрясения на территории уезда Хуалянь были в той или иной степени повреждены 53 здания образовательных учреждений, ущерб составил порядка 500 тысяч долларов. Общий материальный ущерб уезда от землетрясения пока не подсчитан.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Землетрясение на Тайване: спасатели ищут людей в наклонившемся здании

Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся строений, наиболее опасная ситуация сохраняется в здании, где располагался отель. Его первые этажи были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но осело и наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент неизвестно, сколько человек могут находиться внутри.

Спасатели оцепили периметр и пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.