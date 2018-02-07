Пожарное управление уточнило число погибших при землетрясении на Тайване

11:5607.02.2018
(обновлено: 13:04 07.02.2018)
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ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до шести человек, пострадали еще 256, 88 человек не выходят на связь и числятся пропавшими, говорится в сводках пожарного управления Тайваня.
По данным на 11.00 мск сообщалось о 5 погибших и 254 пострадавших.
Последние данные приводятся по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск). В спасательной операции принимают участие более 1,3 тысячи специалистов, в их числе военные, медики, спасатели, пожарные и полицейские.
Пожарное управление сообщило, что в результате землетрясения на территории уезда Хуалянь были в той или иной степени повреждены 53 здания образовательных учреждений, ущерб составил порядка 500 тысяч долларов. Общий материальный ущерб уезда от землетрясения пока не подсчитан.
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Землетрясение на Тайване: спасатели ищут людей в наклонившемся здании
Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся строений, наиболее опасная ситуация сохраняется в здании, где располагался отель. Его первые этажи были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но осело и наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент неизвестно, сколько человек могут находиться внутри.
Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова.
В результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько крупных зданий, дорожное полотно испещрено трещинами, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжения, свыше 700 — от электричества.
Землетрясение унесло жизни четырех человек, 225 пострадали, 145 числятся пропавшими, в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 1,3 тысячи специалистов.
Сильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь.
Наиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов.
Правительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
Управление по делам Тайваня Госсовета КНР обещало предоставить помощь для ликвидации последствий трагедии, включая отправку группы спасателей.
Повторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь.
Очаг повторного землетрясения залегал на глубине шести километров.
Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще 250 солдат.
Жители города публикуют в соцсетях фото, на которых видны разрушения на улицах города, а также внутри жилых помещений.
Во многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях соцсети Weibo демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.
Россиян среди пострадавших от землетрясения на Тайване нет, сообщили в представительстве Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе.
При этом в представительстве комиссии добавили, что неподалеку от района, где произошло землетрясение, находились россияне, с ними связались, они в порядке.
Ростуризм в своем заявлении во вторник рекомендовал россиянам соблюдать требования личной безопасности на острове Тайвань и следовать указаниям властей. Ведомство находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
Спасатели оцепили периметр и пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции.
Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.