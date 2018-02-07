В МИД Франции раскритиковали польский закон о холокосте

ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории в контексте подписанного президентом Польши закона, предусматривающего уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

"Мы считаем этот закон неуместным. Нельзя переписывать историю, это никогда не хорошо", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.