Макрон в конце апреля посетит США по приглашению Трампа

ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в конце апреля посетит США по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Он (Макрон) поедет в США в апреле. Это будет официальный визит в апреле, в конце апреля", — сказал Ле Дриан, выступая в эфире телеканала BFMTV.

Президент США Дональд Трамп 13-14 июля 2017 года посетил Париж с рабочим визитом. В рамках этого визита он провел переговоры с Макроном, а также принял участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии и 100-летия вступления США в Первую мировую войну.