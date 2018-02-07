Сторонники Пучдемона намерены создать совет Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Сторонники Карлеса Пучдемона, претендующего на пост председателя женералитета (правительства) Каталонии, намерены создать в Брюсселе республиканский совет, чтобы он мог осуществлять руководство регионом дистанционно, сообщил РИА Новости источник, близкий к окружению Пучдемона.
"Окружение Пучдемона хочет внести изменения в законодательство и создать в Брюсселе совет республики. Речь идет о двойном управлении женералитетом. Пучдемон будет осуществлять руководство дистанционно, а исполнительная власть на месте — обеспечивать ежедневное управление", — сказал собеседник агентства.
В парламенте Каталонии 30 января должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.