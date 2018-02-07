Сторонники Пучдемона намерены создать совет Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Сторонники Карлеса Пучдемона, претендующего на пост председателя женералитета (правительства) Каталонии, намерены создать в Брюсселе республиканский совет, чтобы он мог осуществлять руководство регионом дистанционно, сообщил РИА Новости источник, близкий к окружению Пучдемона.

Конституционный суд Испании в конце января постановил, что уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично. Однако в случае прибытия в Испанию, Пучдемону грозит заключение в тюрьму. Как сообщалось ранее, он перебрался из брюссельской гостиницы в населенный пункт Ватерлоо, в 20 километрах от столицы Бельгии, где снял дом.

"Окружение Пучдемона хочет внести изменения в законодательство и создать в Брюсселе совет республики. Речь идет о двойном управлении женералитетом. Пучдемон будет осуществлять руководство дистанционно, а исполнительная власть на месте — обеспечивать ежедневное управление", — сказал собеседник агентства.

В парламенте Каталонии 30 января должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.