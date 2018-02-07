МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тегеран разработал сценарии ответа на случай "слома" Совместного всеобъемлющего плана действий со стороны США, иранская сторона уже уведомила об этом Москву, заявил в интервью РИА Новости посол ИРИ в России Мехди Санаи.

"Иран, конечно же, будет стараться взаимодействовать с Россией, с Китаем, а также с европейскими странами, будет стараться сохранить СВПД. Но если он будет нарушен, то, конечно же, у Ирана тоже есть свои сценарии действий… У Ирана конкретные ответные действия", — заявил посол.

По словам дипломата, Тегеран "поставил Россию в известность о своих возможных сценариях".

При этом посол подчеркнул, что Иран "всегда благодарит своих российских коллег за очень правильную и справедливую их позицию по отношению к СВПД".

"СВПД является результатом продолжительного диалога между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН. И если ставить под вопрос СВПД, это, во-первых, показывает, что, к сожалению, американцы в урегулировании тех или иных вопросов опять же следуют односторонним подходам, что, конечно же, не приносит результатов, и, во-вторых, конечно же, это нехороший опыт", — сказал Санаи.