МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Снос памятника Благодарности Красной армии в польском городе Дембице является актом вандализма, и в будущем поляки будут об этом сожалеть, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Это очередной акт вандализма в Польше против истории, против освободителей, против 600 тысяч наших солдат, офицеров, которые положили свою жизнь за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Это происходит по всей территории Польши, к сожалению… В любом случае поляки будут об этом жалеть", — сказал Чепа.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".