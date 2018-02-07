МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Снос памятника Благодарности Красной армии в польском городе Дембице является актом вандализма, и в будущем поляки будут об этом сожалеть, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее генеральный консул России в Кракове Александр Минин сообщил РИА Новости, что в городе Дембице Подкарпатского воеводства в минувшую субботу был демонтирован памятник Благодарности Красной армии. Он уточнил, что памятная табличка, которая находилась на монументе, передана в местный музей.

"Это очередной акт вандализма в Польше против истории, против освободителей, против 600 тысяч наших солдат, офицеров, которые положили свою жизнь за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Это происходит по всей территории Польши, к сожалению… В любом случае поляки будут об этом жалеть", — сказал Чепа.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".