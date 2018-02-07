СМИ уточнили число пострадавших при землетрясении на Тайване

Постадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. Архивное фото

Постадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. Архивное фото

ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до 247 человек, еще 82 не выходят на связь и числятся пропавшими, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее сообщалось о четверых погибших, 225 пострадавших и 145 пропавших.

Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся зданий, наиболее опасная ситуация сохраняется в здании, где располагался отель. Первые этажи здания были разрушены в результате толчков, из-за чего все здание не обрушилось, но осело и наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент не известно, сколько человек могут находиться внутри него.

Спасатели оцепили периметр и пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции. Согласно имеющимся данным, из здания были эвакуированы почти 120 человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Землетрясение на Тайване: спасатели ищут людей в наклонившемся здании

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.