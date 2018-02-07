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СМИ уточнили число пострадавших при землетрясении на Тайване

10:3707.02.2018
(обновлено: 13:05 07.02.2018)
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© AFP 2018 / Yang Jen-FuПостадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. Архивное фотоПостадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. Архивное фото
© AFP 2018 / Yang Jen-Fu

ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до 247 человек, еще 82 не выходят на связь и числятся пропавшими, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее сообщалось о четверых погибших, 225 пострадавших и 145 пропавших.

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018
© AFP 2018
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Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся зданий, наиболее опасная ситуация сохраняется в здании, где располагался отель. Первые этажи здания были разрушены в результате толчков, из-за чего все здание не обрушилось, но осело и наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент не известно, сколько человек могут находиться внутри него.

Спасатели оцепили периметр и пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции. Согласно имеющимся данным, из здания были эвакуированы почти 120 человек.

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© 2018 Associated Press Ruptly
Землетрясение на Тайване: спасатели ищут людей в наклонившемся здании

Мадагаскарская клювогрудая черепаха
© Fotolia / Vladimir Wrangel
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Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.

Дом под наклоном и трещины в дорогах: последствия землетрясения на Тайване
© AP Photo / Tian Jun-hsiungКрупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© AP Photo / Tian Jun-hsiung
Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова.
© AFP 2018 / Paul YangВ результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько крупных зданий, дорожное полотно испещрено трещинами, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжения, свыше 700 — от электричества.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© AFP 2018 / Paul Yang
В результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько крупных зданий, дорожное полотно испещрено трещинами, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжения, свыше 700 — от электричества.
© AFP 2018 / Paul YangЗемлетрясение унесло жизни четырех человек, 225 пострадали, 145 числятся пропавшими, в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 1,3 тысячи специалистов.Постадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© AFP 2018 / Paul Yang
Землетрясение унесло жизни четырех человек, 225 пострадали, 145 числятся пропавшими, в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 1,3 тысячи специалистов.
© REUTERS / Tyrone SiuСильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© REUTERS / Tyrone Siu
Сильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь.
© REUTERS / Tyrone SiuНаиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. 7 февраля 2018
© REUTERS / Tyrone Siu
Наиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов.
© REUTERS / Tyrone SiuПравительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© REUTERS / Tyrone Siu
Правительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
© AFP 2018 / Yang Jen-FuУправление по делам Тайваня Госсовета КНР обещало предоставить помощь для ликвидации последствий трагедии, включая отправку группы спасателей.Постадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© AFP 2018 / Yang Jen-Fu
Управление по делам Тайваня Госсовета КНР обещало предоставить помощь для ликвидации последствий трагедии, включая отправку группы спасателей.
© REUTERS / Tyrone SiuПовторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь.Спасатели на месте обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 7 февраля 2018
© REUTERS / Tyrone Siu
Повторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь.
© REUTERS / Tyrone SiuОчаг повторного землетрясения залегал на глубине шести километров.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© REUTERS / Tyrone Siu
Очаг повторного землетрясения залегал на глубине шести километров.
© AFP 2018 / Paul YangМинобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще 250 солдат.Последствия землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© AFP 2018 / Paul Yang
Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще 250 солдат.
© AFP 2018 / Yang Jen-FuЖители города публикуют в соцсетях фото, на которых видны разрушения на улицах города, а также внутри жилых помещений.Постадавшие от землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© AFP 2018 / Yang Jen-Fu
Жители города публикуют в соцсетях фото, на которых видны разрушения на улицах города, а также внутри жилых помещений.
© REUTERS / Tyrone SiuВо многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях соцсети Weibo демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.Последствия землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© REUTERS / Tyrone Siu
Во многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях соцсети Weibo демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.
© REUTERS / Tyrone SiuРоссиян среди пострадавших от землетрясения на Тайване нет, сообщили в представительстве Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© REUTERS / Tyrone Siu
Россиян среди пострадавших от землетрясения на Тайване нет, сообщили в представительстве Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе.
© REUTERS / StringerПри этом в представительстве комиссии добавили, что неподалеку от района, где произошло землетрясение, находились россияне, с ними связались, они в порядке.Ликвидация последствий землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. 7 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
При этом в представительстве комиссии добавили, что неподалеку от района, где произошло землетрясение, находились россияне, с ними связались, они в порядке.
© REUTERS / Tyrone SiuРостуризм в своем заявлении во вторник рекомендовал россиянам соблюдать требования личной безопасности на острове Тайвань и следовать указаниям властей. Ведомство находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.Последствия землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
© REUTERS / Tyrone Siu
Ростуризм в своем заявлении во вторник рекомендовал россиянам соблюдать требования личной безопасности на острове Тайвань и следовать указаниям властей. Ведомство находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
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