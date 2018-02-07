Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обязательств по мигрантам

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз не выполняет своих финансовых обязательств по заключенной в 2016 году между Анкарой и Брюсселем миграционной сделке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"К сожалению, данные нам обещания не выполнены. ЕС сообщил нам, что для беженцев будет выделено в общей сложности 6 миллиардов евро. Но к настоящему моменту поступили только 900 миллионов", — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь в Турцию после официального визита в Ватикан и Италию. Его цитирует газета Hurriyet

По его словам, эти средства пошли не в национальный бюджет Турции, а в турецкое Общество Красного полумесяца.

Эрдоган отметил, что в ходе переговоров он сказал Папе Римскому, президенту и премьер-министру Италии, что международное сообщество должно помочь в возвращении в свою страну 3,5 миллиона сирийских беженцев, живущих в настоящее время в Турции. "Я сказал им, что если они окажут нам финансовую поддержку, мы сделаем все возможное, чтобы они вернулись на родину", — заявил президент Турции, добавив, что его страна может оказать содействие в восстановлении Сирии после окончания военного конфликта.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".