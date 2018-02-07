Торгпред России в Индии рассказал об иранском проекте "Север-Юг"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Россия и Индия готовы оказать Ирану помощь в развитии необходимой инфраструктуры для полноценной работы международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

Как отметил торгпред, одной из сложностей, с которыми сталкиваются на сегодняшний день РФ и Индия на пути расширения двустороннего экономического сотрудничества, является сложная логистика — более 80% грузопотока идет через порт Санкт-Петербурга. Минимальный срок доставки, таким образом, составляет 40 дней, однако чаще всего компаниям-экспортерам приходится гораздо дольше ждать возможности отправки грузов в Индию. Это, в свою очередь, снижает их конкурентоспособность, подчеркнул Тарасюк.

"В этом смысле, большие перспективы имеет более короткий международный транспортный коридор "Север-Юг". Основные его участники — Россия, Иран и Индия — очень заинтересованы в том, чтобы этот коридор заработал как можно скорее. Предпринимаются значительные усилия, и я думаю, что в перспективе пяти лет мы увидим, что этот коридор заработает в полную силу", — сообщил собеседник агентства.

По словам торгпреда, коридор фактически уже существует, но сейчас речь идет о том, чтобы построить на территории Ирана прямую железнодорожную ветку, в отсутствие которой приходится задействовать автомобильный транспорт и делать "крюк" порядка 300 километров.

"Необходимо достроить порядка 180 километров железной дороги, однако этот участок проходит через сложный горный ландшафт. По поступающим сообщениям из Ирана мы видим, что вопрос строительства этой ветки постепенно решается. Россия и Индия готовы оказать Ирану поддержку в развитии необходимой инфраструктуры", — подчеркнул Тарасюк.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.

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