Китай первый в мире провел успешное испытание пассажирского беспилотника

ПЕКИН. 7 фев — РИА Новости. Успешные испытания первого в мире пассажирского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) EHang 184 прошли в южной китайской провинции Гуандун, сообщило Центральное телевидение КНР.

Пассажиру такого дрона не стоит волноваться, что он один в кабине, для передвижения по воздуху ему не нужно управлять летательным аппаратом, необходимо лишь сесть в кресло и пристегнуть ремень безопасности.

Как сообщил в эфире телеканала глава китайской компании-разработчика EHang Ху Хуачжи, "в настоящее время пока нельзя добиться полностью автономных полетов на традиционных летательных аппаратах, поэтому до использования таких дронов в повседневной жизни еще достаточно далеко".

При этом он добавил, что этот полет сделал обычных людей чуть ближе к тому, что сцены с полетами между высотными зданиями, которые раньше можно было увидеть лишь в фантастических кинофильмах, могут стать реальностью.

Разработчик сообщил, что аппарат работает на электрических батареях, за раз он может перевести одного человек, вес которого не превышает 100 кг. Дрон может летать на высоте до 500 метров на максимальной скорости в 100 км в час на протяжении 25 минут без подзарядки.

По данным компании, БПЛА прошел тысячи тестов, однако обеспечение полной безопасности пассажира до сих пор остается наиболее важным пунктом и поводом для волнения разработчиков. Аппарат оборудован системой, сохраняющей работоспособность при отказе отдельных элементов, плюс к этому пассажир может остановить дрон и зависнуть в воздухе над тем местом, где ему нужно.

При этом пока не сообщается, каким образом будет управляться БПЛА: будет ли оно идти из какого-то центра по управлению полетами или же в систему дрона будет вмонтирована специальная программа, выбирающая маршрут и направляющая БПЛА по нему.

В прошлом году сообщалось о планах Дубая сотрудничать с китайской компанией в сфере разработок беспилотных летательных такси для перевозки людей по городу.