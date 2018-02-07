После землетрясения на Тайване более 1300 спасателей участвуют в поисках

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Более 1300 специалистов принимают участие в поисково-спасательной операции после сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня, сообщил Центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации острова.
По последним данным, жертвами природной катастрофы стали четыре человека, 225 пострадали, 140 человек не выходят на связь. Спасателям удалось спасти из-под рухнувших или разрушенных зданий города 235 человек.
В спасательной миссии участвуют 17 пожарных расчетов, 594 военнослужащих, 391 профессиональный спасатель, 391 сотрудник полиции, а также 20 собак. На место происшествия утром в среду прибыла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Власти организовали два временных убежища, куда по состоянию на 08.00 по местному времени (03.00 мск) из опасных районов были перемещены более 830 человек.
В городе Хуалянь разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь. Значительные повреждения получили два моста, они закрыты в среду. Также перекрыты несколько шоссе, в том числе и скоростные. Наиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент неизвестно, сколько человек могут находиться внутри него. Спасатели пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции.
В результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько зданий, дорожное полотно, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжений, более 700 – от электричества.