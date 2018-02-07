Правительство Венесуэлы подписало соглашение с оппозицией

МЕХИКО, 7 фев — РИА Новости. Правительство Венесуэлы в одностороннем порядке подписало поздно вечером во вторник соглашение с оппозицией о нормализации ситуации в стране.
Переговоры в Доминиканской республике идут с сентября 2017 года.
Ранее президент Доминиканы Данило Медина, выступающий посредником на переговорах, сообщил, что переговоры продолжатся в среду, так как оппозиция попросила дополнительное время на подготовку замечаний. Теперь непонятно, о каких замечаниях идет речь, если правительственной делегацией документ уже подписан.
Ранее глава МИД Чили Эральдо Муньос, также бывший посредником в диалоге, сообщил о давлении на оппозицию с тем, чтобы она подписала соглашение без включения в нее ряда условий, в том числе без гарантий в части президентских выборов.