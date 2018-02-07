ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 7 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ополченцев ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Логвиново. Всего по территории республики было выпущено 40 снарядов, мин и гранат.