ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (51)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ополченцев ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Логвиново. Всего по территории республики было выпущено 40 снарядов, мин и гранат.