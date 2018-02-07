ВСУ нарушили перемирие в Донбассе десять раз за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (51)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушали режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне оперативное командование ДНР заявило о девяти нарушениях режима прекращения огня за сутки и отметило, что по территории республики со стороны украинских силовиков было выпущено более 40 мин.

"За прошедшие сутки ВС Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — заявил представитель оперативного командования.