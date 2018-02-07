США потратят 45 миллиардов долларов на военные операции в Афганистане

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся Вашингтону в 45 миллиардов долларов, сообщает газета Hill.

Выступая в сенате, Шривер пояснил, что эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере 13 миллиардов долларов, расходы на афганских военных — 5 миллиардов долларов, а также 780 миллионов долларов на экономическую помощь и логистические нужды. Издание уточняет, что представитель Пентагона выступил в комитете по внешней политике сената впервые после объявления президентом Дональдом Трампом новой стратегии в Афганистане полгода назад. Шривер не смог назвать примерную сумму расходов на новую стратегию.

Сенаторы раскритиковали американские военные расходы в Афганистане, запланированные на 2018 год, и поинтересовались, собирается ли администрация президента вынудить радикальное движение "Талибан" сесть за стол переговоров и окончить войну, продолжающуюся уже 17 лет. Так, сенатор Рэнд Пол заявил, что миллиарды долларов "спускаются в Афганистане", однако страна все еще "не выглядит способной защищаться".

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступивший после Шривера, поддержал новую американскую стратегию в Афганистане. "Я понимаю, что это самая долгая американская война, однако наши интересы безопасности в Афганистане, в регионе достаточно значительны, чтобы поддерживать афганское правительство в его борьбе с талибами", — цитирует издание Салливана.

Трамп ранее заявлял, что, по данным на декабрь 2017 года, США потратили 7 триллионов долларов на операции на Ближнем Востоке. Ранее Пентагон опубликовал документ, где оценивал общие расходы на военные операции США с 2001 года в 1,52 триллиона долларов. Позже институт Уотсона Брауновского университета обнародовал исследование, в котором сообщалось, что США с 2001 года потратили 4,3 триллиона долларов на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане, а также на усиление национальной безопасности и помощь ветеранам. Сообщалось, что в 2018 финансовом году, который начался в США 1 октября 2017 года, эта сумма может возрасти до 5,6 триллиона долларов.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. По решению президента американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем 3 тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.