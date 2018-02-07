Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония выразила России протест в связи с началом учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах, которые в Токио называют "северными территориями". Об этом сообщил министр иностранных дел Таро Коно.

"Они (учения. — Прим. ред.) приведут к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление", — сказал министр, подчеркнув, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам.

Во вторник на Курилах начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям. В них задействованы две тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. Планируется высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов Курильской гряды.

Таро Коно отметил, что вопрос об учениях не затрагивался вчера на встрече заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, которая проходила в Токио и была посвящена обсуждению совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, поскольку информация о маневрах была подтверждена уже после завершения переговоров. При этом Коно дал понять, что учения не повлияли на планы премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Россию в мае этого года.

"Если позволят обстоятельства, то (премьер. — Прим. ред.) должен планировать визит в Россию", — сказал министр.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.