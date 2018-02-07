ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его стране трудно предотвратить предполагаемое "вмешательство" России в выборы.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Если у них есть намерение вмешаться, то они найдут способы, как это сделать. Мы можем предпринять шаги, которые можем, но это очень сложно предотвратить, если они решат, что будут это делать", — сказал Тиллерсон в интервью Fox News.

"Есть много способов, которыми русские могут вмешаться в выборы, много разных инструментов, которые они могут использовать", — добавил он.

"И мы видим определенное поведение. Есть ряд важных выборов в нашем полушарии в этом году, вплоть до выборов в США", — сказал Тиллерсон. Он не сказал, о каком "поведении" идет речь.