В Мексике убили дальнего родственника президента

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Троюродный брат президента Мексики убит в городе Атлакомулько в штате Мехико, родном для главы государства.

По данным портала Proceso, Масимино Монтьель Пенья был застрелен ночью в воскресенье, когда оказал сопротивление бандитам, пытавшимся отобрать у него автомобиль на улице города. Его тело с ранениями в ногу и живот была найдено рядом с машиной.

Полиция начала расследование, сам президент Мексики насчет убийства родственника не высказывался.

В 2017 году в Мексике зарегистрирован рекордный за последние два десятилетия уровень убийств — свыше 29 тысяч. Во многом это связано с обострением войны наркокартелей, борющихся за контроль над территорией для транзита наркотиков в США.

В число жертв насилия попадают и священнослужители. Так, в минувшее воскресенье сразу два священника и один учитель были расстреляны в машине на дороге между городами Игуала и Таско в штате Герреро, одном из самых опасных с точки зрения преступности, сообщило местное министерство общественной безопасности.