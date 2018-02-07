Додон рассказал о возможности провести референдум по конституции Молдавии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Всенародный референдум по поводу внесения в конституцию Молдавии пункта о том, что ее стратегическая цель — европейская интеграция, провести до парламентских выборов, скорее всего, не получится, считает президент страны Игорь Додон.

В сентябре 2017 года председатель Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк заявил об инициативе включить в конституцию пункт о том, что стратегической целью для Молдавии является евроинтеграция. В начале октября парламент принял проект решения о формировании рабочей группы по разработке проекта изменения основного закона. Партия социалистов Молдавии категорически осудила инициативу. Члены правительства дали положительное заключение по проекту, против на заседании высказалась только башкан Гагаузии Ирина Влах.

Глава Молдавии, в свою очередь, заявил, что намерен всеми законными способами препятствовать реализации инициативы о внесении в конституцию страны пункта о том, что ее стратегическая цель — европейская интеграция. Он подчеркнул, что "любые поправки в конституцию, касающиеся геополитического вектора страны или иных важнейших вопросов, может принимать только народ на референдуме, который Демпартия неминуемо проиграет".

"Я не исключаю проведения такого референдума. Но если я сейчас выйду с такой инициативой, нынешний состав парламента этого не поддержит. У меня есть возможность инициировать консультативный референдум по этому вопросу. Президент инициирует, но дату референдума назначает парламент, поэтому здесь надо работать в связке", — сказал Додон в интервью газете "Известия".

Глава Молдавии отметил, что до выборов, скорее всего, его провести не получится, так как есть ограничение: за 90 дней до голосования нельзя проводить плебисциты. Он добавил, что планирует блокировать включение в конституцию данного пункта "другими путями". "А после выборов в парламенте, дай Бог, будет уже другое большинство", — сказал президент.

В декабре 2017 года конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по этой инициативе. Проект по внесению поправок в конституцию может быть рассмотрен парламентом не ранее, чем через шесть и не позже, чем через 12 месяцев после решения суда. Для его принятия необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента — 67 из 101.

Мандат парламента Молдавии истекает в конце осени 2018 года. Выборы в высший законодательный орган страны, как ожидается, могут состояться либо осень 2018 года, либо в начале 2019 года.