На Тайване 219 человек пострадали из-за землетрясения

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. После сильного землетрясения, произошедшего поздно вечером во вторник, пострадали 219 человек, 173 человека не выходят на связь, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о двух погибших и 202 пострадавших.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушены в городе Хуалянь, в том числе 11-этажный отель, а также военный госпиталь. По последним данным, в отеле, где обрушились первые три этажа здания, оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из них уже удалось эвакуировать.

В результате ЧП возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 700 домов были обесточены. По данным СМИ, также поврежден мост в городе Хуалянь.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.