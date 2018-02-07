В МИД потребовали улучшить условия для россиянина Левашова в тюрьме в США

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Российские дипломаты посетили экстрадированного в США российского гражданина Петра Левашова и потребовали от руководства тюрьмы улучшить условия его содержания, сообщается на странице в Twitter генерального консульства России в Нью-Йорке.

Дипломаты встретились с Левашовым 6 февраля. В генконсульстве отметили, что он содержится в плохих условиях. "Левашов жаловался на условия его содержания в тюрьме: отсутствие света и часов в камере, элементарных средств личной гигиены. В камере нет подушки, а толщина матраса составляет 1 см, что вкупе с повышенным уровнем шума не позволяет обеспечить условия для отдыха", — заявили дипломаты.

"У него нет возможности совершать прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения. После посещения врача ему были назначены лекарства для купирования симптомов простуды, которые так и не были ему выданы", — добавили в дипмиссии.

Дипломаты призвали администрацию тюрьмы улучшить условия содержания россиянина. "На встрече с руководством тюрьмы города Бриджпорт (штат Коннектикут) обратили внимание на безотлагательную необходимость улучшения условий его содержания и соблюдения его законных прав. Держим ситуацию на контроле, находимся в контакте с правоохранительными органами и госдепартаментом", — говорится в сообщении.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в минувшую пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве.