В Uber рассказали, откуда были совершены хакерские атаки на компанию

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Хакеры, похитившие данные 57 миллионов клиентов и водителей сервиса такси Uber в 2016 году, действовали из Канады и США, заявил глава службы информационной безопасности компании Джон Флинн, выступая в конгрессе.

Ранее сообщалось, что при взломе были украдены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber по всему миру. Также в распоряжение хакеров попали личные данные 7 миллионов водителей, включая 600 тысяч номеров водительских удостоверений в США. Вместо того, чтобы сообщить о взломе регуляторам и водителям, компания заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы удалить похищенные данные и сохранить все в тайне. По мнению Uber, хакеры не воспользовались полученной информацией.

Как пишет газета Hill, Флинн заявил, что "нет оправдания" сокрытию компанией информации о массовой утечке данных. "Я думаю, что мы допустили ошибку, не сообщив (о взломе данных) клиентам, также я думаю, что мы допустили ошибку, не сообщив правоохранительным органам", — заявил он.

Флинн признал тот факт, что компания заплатила 100 тысяч долларов одному из хакеров за удаление похищенных данных. Как сообщает издание, платеж был проведен в рамках программы компании по выплате премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения. Как сообщает агентство Блумберг, по словам Флинна, по этой же программе Uber заплатил около 1,3 миллиона долларов сотням независимых хакеров с целью поиска уязвимых мест в системе безопасности.

"Мы признаем, что программы выплат премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения не являются подходящим средством для борьбы с нарушителями, которые стремятся вымогать средства у компании", — заявил Флинн, отметив, что ситуация с похитившими информацию хакерами отличалась от обычной схемы премиальных выплат.