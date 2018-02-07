В Вашингтоне подтвердили дату церемонии открытия площади в честь Немцова

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Представитель городского совета Вашингтона подтвердил РИА Новости во вторник, что церемония переименования площади перед российским посольством в США в честь Бориса Немцова состоится 27 февраля.

Ранее в городском совете также выражали надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

"Церемония открытия пройдет 27 февраля", — заявил представитель совета во вторник.

Во вторник вечером эту дату назвал в своем Twitter экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.