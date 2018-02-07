Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за попытку организации теракта

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Житель Нью-Йорка 22-летний Мунтер Омар Салех получил 18 лет тюрьмы и 10 лет условно за сговор с целью поддержки терроризма и за нападение на представителей федеральных правоохранительных органов, сообщает министерство юстиции США.

По данным обвинения, Салех планировал совершить теракт в поддержку террористической группировки "Исламское государство"*.

"Подсудимый вступил в сговор с другими лицами с тем, чтобы привести в действие бомбу на основе скороварки и тем самым устроить теракт в Нью-Йорке, он также участвовал в попытке нападения на правоохранительные органы, которые за ним следили", — заявил и.о. помощника генпрокурора Эдвард О'Каллаган.

Кроме того, Салех и его сообщник Фарид Мумуни хотели поехать на территорию, контролируемую ИГ*, чтобы воевать на стороне террористов.

Салех признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он был задержан в июне 2015 года с еще одним сообщником, имя которого не называется, причем при задержании пытался ударить агентов ФБР ножом. Мумуни был арестован несколькими днями позднее и при задержании несколько раз ударил ножом агента ФБР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.