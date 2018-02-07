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Актер Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook из-за России

03:1007.02.2018
(обновлено: 04:25 07.02.2018)
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© AFP 2018 / Valerie Macon Актер Джим Керри. Архивное фотоАктер Джим Керри. Архивное фото
© AFP 2018 / Valerie Macon

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Американский актер Джим Керри заявил во вторник, что удалил свою страницу на Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы.

Актер Джим Керри. Архив
© AP Photo / Evan Agostini
Биография Джима Керри

"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", — написал Керри в своем верифицированном Twitter. Он добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

​Ранее Facebook пришел к выводу, что примерно за 80 тысячами записей в Facebook стоят "российские действующие лица", эти сообщения могли прочесть до 126 миллионов американцев. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

В конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Неподражаемый кривляка Джим Керри
© Morgan Creek Productions (1993)Настоящий успех и первую мировую известность Джиму Керри принес фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", вышедший в 1993 году. Картина пользовалась большой популярностью у зрителей, кассовые сборы во многом превзошли бюджет.Кадр из фильма Эйс Вентура: Розыск домашних животных
© Morgan Creek Productions (1993)
Настоящий успех и первую мировую известность Джиму Керри принес фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", вышедший в 1993 году. Картина пользовалась большой популярностью у зрителей, кассовые сборы во многом превзошли бюджет.
© AFP 2018 / Mehdi TaamallahДжеймс Юджин "Джим" Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете, провинция Онтарио, Канада. Его мать, в прошлом певица, была вынуждена посвятить себя дому и воспитанию детей. А отец работал бухгалтером, лелея мечту о славе саксофониста.Актер Джим Керри
© AFP 2018 / Mehdi Taamallah
Джеймс Юджин "Джим" Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете, провинция Онтарио, Канада. Его мать, в прошлом певица, была вынуждена посвятить себя дому и воспитанию детей. А отец работал бухгалтером, лелея мечту о славе саксофониста.
© Pit Bull Productions (2003)В 2003 году вышел фильм "Брюс Всемогущий", где Керри сыграл репортера Брюса Нолана, которого Бог наделил своей силой. Благодаря этой роли он был номинирован на премию MTV как лучший комедийный актёр и за лучший поцелуй (с Дженнифер Энистон).Кадр из фильма Брюс Всемогущий
© Pit Bull Productions (2003)
В 2003 году вышел фильм "Брюс Всемогущий", где Керри сыграл репортера Брюса Нолана, которого Бог наделил своей силой. Благодаря этой роли он был номинирован на премию MTV как лучший комедийный актёр и за лучший поцелуй (с Дженнифер Энистон).
© 20th Century Fox Film Corporation (2011)В 2011 году на экраны вышла очередная комедия с участием Джима Керри под названием "Пингвины мистера Поппера", в которой актер исполнил роль бизнесмена Тома Поппера, ставшего обладателем шести пингвинов.Кадр из фильма Пингвины мистера Поппера
© 20th Century Fox Film Corporation (2011)
В 2011 году на экраны вышла очередная комедия с участием Джима Керри под названием "Пингвины мистера Поппера", в которой актер исполнил роль бизнесмена Тома Поппера, ставшего обладателем шести пингвинов.
© Dark Horse Entertainment (1994)Знаменитый фильм "Маска" с Джимом Керри в главной роли, вышедший в 1994 году, стал мировым хитом и подарил восходящей звезде Голливуда большую известность. Партнершей Керри по съемочной площадке стала Камерон Диас, для которой эта роль была дебютной.Кадр из фильма Маска
© Dark Horse Entertainment (1994)
Знаменитый фильм "Маска" с Джимом Керри в главной роли, вышедший в 1994 году, стал мировым хитом и подарил восходящей звезде Голливуда большую известность. Партнершей Керри по съемочной площадке стала Камерон Диас, для которой эта роль была дебютной.
© Paramount Pictures (1998)В 1998 году Джим Керри снялся в фильме "Шоу Трумана". Роль Трумана Бербэнка стала его первой трагической ролью. Критики высоко оценили эту работу. Картина собрала более $260 млн, а Керри получил $12 млн.Кадр из фильма Шоу Трумана
© Paramount Pictures (1998)
В 1998 году Джим Керри снялся в фильме "Шоу Трумана". Роль Трумана Бербэнка стала его первой трагической ролью. Критики высоко оценили эту работу. Картина собрала более $260 млн, а Керри получил $12 млн.
© Focus Features (2004)В 2004 году Джим Керри снялся в фантастической мелодраме "Вечное сияние чистого разума". Его партнершей по съемочной площадке в картине была Кейт Уинслет. Несмотря на проблемы с адаптацией сценария, актерам было разрешено импровизировать.Кадр из фильма Вечное сияние чистого разума
© Focus Features (2004)
В 2004 году Джим Керри снялся в фантастической мелодраме "Вечное сияние чистого разума". Его партнершей по съемочной площадке в картине была Кейт Уинслет. Несмотря на проблемы с адаптацией сценария, актерам было разрешено импровизировать.
© Contrafilm (2007)В 2007 году Джим Керри решил отойти от привычного амплуа комика и снялся в детективном триллере "Роковое число 23". Его партнершей по съемочной площадке стала актриса Вирджиния Мэдсен.Кадр из фильма Роковое число 23
© Contrafilm (2007)
В 2007 году Джим Керри решил отойти от привычного амплуа комика и снялся в детективном триллере "Роковое число 23". Его партнершей по съемочной площадке стала актриса Вирджиния Мэдсен.
© Imagine Entertainment (1997)Очень успешной оказалась работа Джима Керри в картине "Лжец, лжец", вышедшей в прокат в 1997 году. Этот фильм принес актеру номинацию на "Золотой Глобус" и очередную награду от канала MTV.Кадр из фильма Лжец, лжец
© Imagine Entertainment (1997)
Очень успешной оказалась работа Джима Керри в картине "Лжец, лжец", вышедшей в прокат в 1997 году. Этот фильм принес актеру номинацию на "Золотой Глобус" и очередную награду от канала MTV.
© Heyday Films (2008)Еще одна яркая комедия с Джимом Керри в главной роли – "Всегда говори "Да", вышедшая на экраны в 2008 году. Его главной партнершей в фильме была Зои Дешанель.Кадр из фильма Всегда говори ДА
© Heyday Films (2008)
Еще одна яркая комедия с Джимом Керри в главной роли – "Всегда говори "Да", вышедшая на экраны в 2008 году. Его главной партнершей в фильме была Зои Дешанель.
© AP Photo / Matt SaylesАктер Джим Керри на 24-й ежегодной премии Kids 'Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2 апреля 2011 года.Актер Джим Керри на 24-й ежегодной премии Kids 'Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2 апреля 2011
© AP Photo / Matt Sayles
Актер Джим Керри на 24-й ежегодной премии Kids 'Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2 апреля 2011 года.
© AP Photo / Laura RauchАктер Джим Керри и кинорежиссёр и сценарист Блейк Эдвардс на премии Оскар, 29 февраля 2004 года.Американский кинорежиссёр и сценарист Блейк Эдвардс с Джимом Керри на премии Оскар, 29 февраля 2004
© AP Photo / Laura Rauch
Актер Джим Керри и кинорежиссёр и сценарист Блейк Эдвардс на премии Оскар, 29 февраля 2004 года.
© AP Photo / Richard ShotwellДжима Керри называют одним из самых лучших современных комедийных артистов. Занимая уникальную нишу в Голливуде, он уже много лет радует зрителей своей неподражаемой игрой, особой зрелищности которой придают его пластика и мимика.Актер Джим Керри
© AP Photo / Richard Shotwell
Джима Керри называют одним из самых лучших современных комедийных артистов. Занимая уникальную нишу в Голливуде, он уже много лет радует зрителей своей неподражаемой игрой, особой зрелищности которой придают его пластика и мимика.
© AFP 2018 / Mandel NganС 2005 по 2010 год Джим Керри встречался с актрисой и фотомоделью Дженни Маккарти, которая, как и он, является активистом организации "Помощь Поколений".Актер Джим Керри и актриса Дженни Маккарти
© AFP 2018 / Mandel Ngan
С 2005 по 2010 год Джим Керри встречался с актрисой и фотомоделью Дженни Маккарти, которая, как и он, является активистом организации "Помощь Поколений".
© AP Photo / Matt SaylesВ 2011 году Джим Керри получил премию Spike TV Guys Choice Awards. Он удостоился специальной награды под названием "Самый смешной ублюдок" (Funniest Motherf-ker). Почетные трофей представлял собой позолоченные оленьи рога.Джим Керри на премии Spike TV Guys Choice Awards в субботу, 4 июня 2011
© AP Photo / Matt Sayles
В 2011 году Джим Керри получил премию Spike TV Guys Choice Awards. Он удостоился специальной награды под названием "Самый смешной ублюдок" (Funniest Motherf-ker). Почетные трофей представлял собой позолоченные оленьи рога.
© Pit Bull Productions (2003)Фильм "Брюс Всемогущий", в котором Джим Керри снялся вместе с Морганом Фрименом, стал не только самым кассовым фильмом Керри (актер получил за него $25 млн), но и одной из самых кассовых комедий – сборы картины составили $484 млн.Кадр из фильма Брюс Всемогущий
© Pit Bull Productions (2003)
Фильм "Брюс Всемогущий", в котором Джим Керри снялся вместе с Морганом Фрименом, стал не только самым кассовым фильмом Керри (актер получил за него $25 млн), но и одной из самых кассовых комедий – сборы картины составили $484 млн.
© AP Photo / Evan AgostiniВсего на счету актера более 200 фильмов, наиболее известными из которых также являются "Тупой и ещё тупее" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Человек на луне" (1999), "Я, снова я и Ирэн" (2000).Актер Джим Керри
© AP Photo / Evan Agostini
Всего на счету актера более 200 фильмов, наиболее известными из которых также являются "Тупой и ещё тупее" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Человек на луне" (1999), "Я, снова я и Ирэн" (2000).
© Paramount Pictures (1998)Фильм "Шоу Трумана" с Джимом Керри в главной роли получил три премии Британской академии, три премии "Золотой Глобус", в том числе за лучшую актерскую игру в драме (первый "Глобус" Керри). Также он получил премию MTV как лучший актер.Кадр из фильма Шоу Трумана
© Paramount Pictures (1998)
Фильм "Шоу Трумана" с Джимом Керри в главной роли получил три премии Британской академии, три премии "Золотой Глобус", в том числе за лучшую актерскую игру в драме (первый "Глобус" Керри). Также он получил премию MTV как лучший актер.
© Dark Horse Entertainment (1994)Своего героя, застенчивого служащего банка Стенли Ипкиса, в фильме "Маска" Джим Керри ассоциировал со своим отцом Перси. А яркий костюм, в котором щеголял его персонаж Маска, актер создал по образу костюма, созданного его матерью Кэтлин.Кадр из фильма Маска
© Dark Horse Entertainment (1994)
Своего героя, застенчивого служащего банка Стенли Ипкиса, в фильме "Маска" Джим Керри ассоциировал со своим отцом Перси. А яркий костюм, в котором щеголял его персонаж Маска, актер создал по образу костюма, созданного его матерью Кэтлин.
© Morgan Creek Productions (1993)Благодаря полюбившейся публике картине "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Джим Керри получил свою первую награду MTV Movie Awards. Однако критикам фильм не понравился, а Керри они присудили "Золотую малину" как худшей новой звезде.Кадр из фильма Эйс Вентура: Розыск домашних животных
© Morgan Creek Productions (1993)
Благодаря полюбившейся публике картине "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Джим Керри получил свою первую награду MTV Movie Awards. Однако критикам фильм не понравился, а Керри они присудили "Золотую малину" как худшей новой звезде.
© BenderSpink (2013)В 2013 году в прокат вышла картина "Невероятный Бёрт Уандерстоун", в которой Джим Керри сыграл антагониста Стива Грея, уличного фокусника. Прототипом Грея стал иллюзионист Крисс Энджел, выступавший консультантом во время съемок.Кадр из фильма Невероятный Бёрт Уандерстоун
© BenderSpink (2013)
В 2013 году в прокат вышла картина "Невероятный Бёрт Уандерстоун", в которой Джим Керри сыграл антагониста Стива Грея, уличного фокусника. Прототипом Грея стал иллюзионист Крисс Энджел, выступавший консультантом во время съемок.
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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Данил Некипелов
Тупой стал ещё тупее .))))
03:40
07.02.2018
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Яна Лита
Человек, который зарабатывает кривлянием, и по жизни как-то скособочился, мозги уж точно.
Интересно, он акции выкинул или продал и, таким образом, опосредованно нажился на "российском вмешательстве"?
03:37
07.02.2018
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