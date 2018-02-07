Власти Швейцарии рассказали о прошении Абрамовича о виде на жительство

ЖЕНЕВА, 7 фев – РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович претендовал на получение в Швейцарии вида на жительство категории В, который требует ежегодного обновления, заявил РИА Новости глава департамента безопасности, миграции и спорта кантона Вале Жак де Лаваллаз.

Ранее издание Le Matin Dimanche сообщило, что Абрамович в 2016 году подавал запрос о предоставлении ему вида на жительство в швейцарском кантоне Вале, но получил отказ.

"Я могу подтвердить, что Роман Абрамович просил вид на жительство в кантоне Вале, это прошение было затем отозвано. Если бы это прошение было удовлетворено, он получил бы вид на жительство категории В (разрешение на проживание)", — сказал он.

Де Лаваллаз уточнил, что для получения данного вида на жительство не требуется сдавать экзамен на знание одного из государственных языков Швейцарии, как при подаче документов на гражданство.

Согласно законодательству Швейцарии, для получения вида на жительство категории В, который предусматривает право на работу, к гражданам РФ выдвигается целый ряд требований, в том числе обязанность получать у кантональных миграционных органов разрешение на работу в предварительном порядке, знание как минимум одного государственного языка, уровень зарплаты не ниже, чем у швейцарского специалиста с таким же опытом, а также способность интегрироваться в швейцарское общество. Такой ВНЖ выдается по квотам. На 2018 год квота составляет 3500 человек.

Для очень богатых людей предусмотрен вариант получения вида на жительство по специальной процедуре при выплате так называемого паушального или аккордного налога. Такой вид на жительство предоставляется без права на работу в Швейцарии, при этом между иностранцем и властями кантона заключается соглашение, обычно сроком на 5 лет, где оговаривается фиксированная ставка ежегодного налога — от 150 000 швейцарских франков до 1,5 миллиона и более в год в зависимости от кантона и от состоятельности заявителя. Заявитель также должен предоставить властям кантона информацию обо всех своих швейцарских и иностранных активах и регулярных доходах. Такой вид на жительство выдается сроком на один год, как и для обычных граждан, с правом возобновления.

Еще один вариант получения вида на жительство в Швейцарии – через инвестиции, которые в обязательном порядке должно поддержать правительство кантона, куда вкладываются деньги. Для этого обычно на территории кантона регистрируют компанию, которая может выступать работодателем для заявителя, претендующего на ВНЖ.

Обычно согласие о предоставлении вида на жительство необходимо получить вначале от властей кантона, а затем от федеральных властей в Берне.