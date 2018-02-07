Киев увидел "руку Москвы" в решении Хорватии о возврате истребителей МиГ-21

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В государственной компании "Укрспецэкспорт" считают, что сообщения СМИ о возврате Хорватией Украине четырех отремонтированных истребителей МиГ-21 из-за неисправностей являются проявлением "недобросовестной конкуренции" со стороны России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее издание " Jutarnji list " со ссылкой на источник в минобороны республики сообщило, что Хорватия намерена вернуть истребители, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренции со стороны России", — говорится в заявлении украинской компании.

В "Укрспецэкспорте" также отметили, что министерство обороны Хорватии предпочло заключить договоры на ремонт с холдингом "Вертолеты России" несмотря на санкции Евросоюза и тот факт, что у украинской компании имеется "значительно больший опыт" в данной области.