ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп создал национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы, говорится в меморандуме Трампа, который распространил Белый дом.

"Федеральное правительство должно улучшить то, как различные министерства и управления исполнительной власти ведут координацию и используют разведывательную и иную информацию, чтобы определить, какие лица представляют угрозу национальной безопасности, безопасности границ, внутренней или общественной безопасности. Чтобы достичь этой цели, правительство США должно разработать интегрированный подход к использованию данных в учреждениях, связанных с национальной безопасностью", — говорится в меморандуме.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс распространила заявление, в котором пояснила цели нового центра.

"Нынешняя работа федерального правительства по отбору (иммигрантов) ведется бессистемно, что мешает нашим возможностям равняться на нынешние угрозы. Национальный центр по отбору будет лучше координировать эту деятельность в одном месте, позволяя официальным лицам лучше использовать разведывательную информацию и информацию правоохранительных органов для выявления террористов, преступников и других теневых деятелей, которые пытаются проникнуть и остаться в нашей стране", — заявила Сандерс. Она заверила, что работа нового центра не будет нарушать гражданские права и свободы.

Новый центр будет создан в рамках министерства внутренней безопасности в координации с госдепартаментом, минюстом и офисом директора национальной разведки. План по реализации проекта должен быть представлен через полгода.

Трамп неоднократно заявлял, что США необходим более тщательный отбор иммигрантов, чтобы защититься от терроризма и преступности.