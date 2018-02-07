Британия поддержит американский закон США о доступе к информации

ЛОНДОН, 7 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания будет в полной мере сотрудничать с США в рамках нового закона о доступе Соединенных Штатов к хранящейся в других странах информации, связанной с тяжкими преступлениями и терроризмом, заявила британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом.

Соответствующий законопроект, получивший название Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, будет, как ожидается, рассмотрен сенатом конгресса США в феврале. Законопроект описывает механизмы, с помощью которых власти США могут получать доступ к данным, хранящимся в других странах и имеющим отношение к террористической деятельности или тяжким преступлениям.

"Этим вечером премьер поговорила по телефону с Трампом. Она подчеркнула огромную важность нового законопроекта для работы властей Великобритании в расследовании террористической активности в стране. Премьер и президент (Трамп) согласились с важностью принятия закона для обеспечения коллективной безопасности", — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя Мэй.

Рассматриваемый в США закон также наделяет генпрокурора США полномочиями заключать двусторонние соглашения об обмене такой информацией со "странами-единомышленниками", чтобы расширять юрисдикцию судебных распоряжений. После принятия закона правоохранительные органы США и Британии при расследовании преступлений, связанных с терроризмом, убийствами, торговлей людьми, насилием и насилием в отношении детей, автоматически получат возможность доступа к информации, хранящейся на серверах как в Британии, так и в США.