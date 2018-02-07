СМИ: США отложили испытания межконтинентальной ракеты из-за Олимпиады

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с Олимпиадой, которая стартует в Южной Корее 9 февраля, сообщает телеканал CBS.

"США приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, принимая во внимание проведение зимних Олимпийских игр в 2018 году", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.