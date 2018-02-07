"Медовые ловушки". Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике

Константин Севастьянов, для РИА Новости
В Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже. Якобы они передавали иностранным спецслужбам информацию о военных и стратегических объектах. Шпиономания в странах Прибалтики набирает обороты: под подозрением оказываются программисты, фотографы, железнодорожники и просто красивые девушки. Подробности — в материале РИА Новости.
Красивая девушка погубит солдата
Особенно гротескные формы "борьба со шпионами" приобрела в Эстонии — не без помощи партнеров по НАТО. В страну в порядке ротации прибыли двести датских солдат. Их сразу предупредили — следует опасаться красивых девушек. "Отцы-командиры" призывают к бдительности: "Если твоя внешность тянет на пять баллов из десяти и к тебе проявляет интерес женщина "на десятку", то в этом что-то не так, включай здравый смысл". Датские спецслужбы также предостерегают: в барах Таллина и Тарту солдат НАТО могут ждать "обольстительные женщины-агенты, работающие на Москву". Глава Минобороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен согласился с тем, что "подобные опасения небеспочвенны".
"Мы прошли по этим вопросам инструктаж, которого хватит до конца жизни, — рассказывал журналистам сержант Орландо Феарон. — Мы очень хорошо готовы и знаем, чего ожидать. Любовные ловушки, нас о них предупредили. Я понимаю, чего хочет от нас армия. Мы — первая боевая группа там, так что мы должны установить стандарты для тех, кто прибудет потом. Нам разрешено общаться с местными, но у нас есть стандарт, которого следует придерживаться".
Смотри, что фотографируешь
В Латвии на днях состоялось очередное судебное заседание по делу железнодорожника из Елгавы Александра Красноперова, арестованного в сентябре 2016 года. Его обвинили в том, что он фотографировал военную технику НАТО, которую везли по железной дороге, и пересылал снимки кому-то в Россию. Этой историей заинтересовался оппозиционный латвийский активист Владимир Линдерман.
"В деле Красноперова много вопросов. Например, такой: бронетехника НАТО, прибывшая в страну для учений или поступившая на вооружение латвийской армии, — это секретная информация? Никак нет, ведь Министерство обороны Латвии регулярно публикует пресс-релизы на эту тему. Даже приглашает горожан с семьями фотографироваться на фоне танков и БТР. Тогда почему нельзя посылать снимки друзьям? Потому что они живут в России? Или все-таки в Латвию прибывает какое-то секретное вооружение, о котором мы ничего не знаем? Компоненты системы ПРО или что-то в этом роде?" — говорит Линдерман.
В 2015 году в похожую ситуацию чуть не попал другой елгавчанин. Анатолий решил сфотографировать для своего блога в социальных сетях военную технику, прибывшую днем на товарном составе на городскую железнодорожную станцию.
Секретов нет, а шпионы есть
В Литве арестовали троих. Подробностей мало. Все трое — литовские граждане, один из них имел вид на жительство в другой стране (какой именно, не уточняется). Подозреваемые "передавали информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом", — уверяет глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.
Бальтренас строго предупредил всех литовцев: "Угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, сохраняется всегда. Гражданам Литовской Республики следует быть очень внимательными и бдительными. И если они почувствуют, что есть признаки вербовки, ведутся разговоры о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы. Это не только позволит предотвратить и уменьшить возможные последствия для безопасности государства, но одновременно пойдет на благо этих же самых граждан Литвы".