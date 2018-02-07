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"Медовые ловушки". Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике

08:0007.02.2018
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдат армии США танцует с женщиной во время военных учений Dragoon Ride II в 160 км от Вильнюса, ЛитваСолдат армии США танцует с женщиной во время военных учений Dragoon Ride II в 160 км от Вильнюса, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Константин Севастьянов, для РИА Новости

В Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже. Якобы они передавали иностранным спецслужбам информацию о военных и стратегических объектах. Шпиономания в странах Прибалтики набирает обороты: под подозрением оказываются программисты, фотографы, железнодорожники и просто красивые девушки. Подробности — в материале РИА Новости.

Красивая девушка погубит солдата

Особенно гротескные формы "борьба со шпионами" приобрела в Эстонии — не без помощи партнеров по НАТО. В страну в порядке ротации прибыли двести датских солдат. Их сразу предупредили — следует опасаться красивых девушек. "Отцы-командиры" призывают к бдительности: "Если твоя внешность тянет на пять баллов из десяти и к тебе проявляет интерес женщина "на десятку", то в этом что-то не так, включай здравый смысл". Датские спецслужбы также предостерегают: в барах Таллина и Тарту солдат НАТО могут ждать "обольстительные женщины-агенты, работающие на Москву". Глава Минобороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен согласился с тем, что "подобные опасения небеспочвенны".

Президент Литвы Даля Грибаускайте и военнослужащий НАТО на военной базе в Рукле. Архивное фото
© AFP 2018 / Mindaugas Kulbis
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В прошлом году руководитель эстонской внешней разведки Микк Марран дал интервью британским СМИ. Он заявил, что российские агенты мужского и женского пола планируют провокации в эстонских барах, чтобы превратить британских военных в хулиганов и сформировать негативное отношение к ним со стороны местного населения. По его мнению, Россия может использовать и так называемые "медовые ловушки" — когда разведслужбы подсылают красивую женщину для вербовки и получения доступа к аккаунтам иностранных военных в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа.

"Мы прошли по этим вопросам инструктаж, которого хватит до конца жизни, — рассказывал журналистам сержант Орландо Феарон. — Мы очень хорошо готовы и знаем, чего ожидать. Любовные ловушки, нас о них предупредили. Я понимаю, чего хочет от нас армия. Мы — первая боевая группа там, так что мы должны установить стандарты для тех, кто прибудет потом. Нам разрешено общаться с местными, но у нас есть стандарт, которого следует придерживаться".

Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия
© AFP 2018 / DPA/Martin Goldhahn
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В ноябре прошлого года был задержан двадцатилетний студент-россиянин Алексей Васильев, учившийся в Эстонии на программиста. В полиции заявили: "Молодой человек получил от ФСБ основательную инструкцию, что и как следует в Эстонии предпринять и с какими объектами ознакомиться. С помощью своих знаний в области инфотехнологий он должен был найти слабые места в компьютерных системах государственных учреждений Эстонии". Это известие шокировало мать и друзей задержанного: по их словам, Алексей — обычный парень, увлекающийся компьютерными "стрелялками", спортом, музыкой и научной фантастикой.

Смотри, что фотографируешь

© AFP 2018 / Raigo PajulaРазгрузка французской военной техники, входящей в состав миссии НАТО, на военной базе Тапа, Эстония
© AFP 2018 / Raigo Pajula
Разгрузка французской военной техники, входящей в состав миссии НАТО, на военной базе Тапа, Эстония

В Латвии на днях состоялось очередное судебное заседание по делу железнодорожника из Елгавы Александра Красноперова, арестованного в сентябре 2016 года. Его обвинили в том, что он фотографировал военную технику НАТО, которую везли по железной дороге, и пересылал снимки кому-то в Россию. Этой историей заинтересовался оппозиционный латвийский активист Владимир Линдерман.

"В деле Красноперова много вопросов. Например, такой: бронетехника НАТО, прибывшая в страну для учений или поступившая на вооружение латвийской армии, — это секретная информация? Никак нет, ведь Министерство обороны Латвии регулярно публикует пресс-релизы на эту тему. Даже приглашает горожан с семьями фотографироваться на фоне танков и БТР. Тогда почему нельзя посылать снимки друзьям? Потому что они живут в России? Или все-таки в Латвию прибывает какое-то секретное вооружение, о котором мы ничего не знаем? Компоненты системы ПРО или что-то в этом роде?" — говорит Линдерман.

В 2015 году в похожую ситуацию чуть не попал другой елгавчанин. Анатолий решил сфотографировать для своего блога в социальных сетях военную технику, прибывшую днем на товарном составе на городскую железнодорожную станцию.

Улица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā
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"Состав не был закрыт, территория не огорожена, никаких запретных знаков поблизости. И, конечно, собралась толпа зевак: люди, по своему обыкновению, снимали на мобильные телефоны, делали селфи и тут же выставляли свои "трофеи" в Сеть. Сделал фото и я — после чего ко мне подбежал военный и потребовал немедленно стереть снимок, поясняя, что объект секретный и съемка запрещена. У меня возник резонный вопрос: если объект настолько секретный, почему его разгрузка проводится на глазах у всего народа, средь бела дня на привокзальной станции, а просьбы не снимать звучат в устной форме и не подкреплены никаким документом?" — удивляется елгавчанин.

Секретов нет, а шпионы есть

В Литве арестовали троих. Подробностей мало. Все трое — литовские граждане, один из них имел вид на жительство в другой стране (какой именно, не уточняется). Подозреваемые "передавали информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом", — уверяет глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
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Парадоксально, но при этом глава военной разведки Литвы Рямигиюс Бальтренас признал, что информация, которую передавали арестованные, не была засекреченной. Однако это, по его словам, "никак не отменяет опасности шпионажа и его угрозы для безопасности государства". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Бальтренас строго предупредил всех литовцев: "Угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, сохраняется всегда. Гражданам Литовской Республики следует быть очень внимательными и бдительными. И если они почувствуют, что есть признаки вербовки, ведутся разговоры о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы. Это не только позволит предотвратить и уменьшить возможные последствия для безопасности государства, но одновременно пойдет на благо этих же самых граждан Литвы".

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