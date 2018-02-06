В Киеве пообещали декоммунизировать монумент "Родина-мать"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Со щита статуи "Родина-мать" в Киеве уберут герб Советского Союза, заявил в эфире телеканала "Прямой" директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Снос самого монумента, по его словам, не планируется. "Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, или наложением", — сказал Вятрович.

Кроме того, он раскритиковал Киев за то, что город "отстает" в плане декоммунизации. "Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого, в Киеве остаются и требуют переименования", — подчеркнул директор Института национальной памяти.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявили, что демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" является нарушением законов об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах. В ведомстве подчеркнули, что закон о декоммунизации не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления нормативного акта в силу. "Родина-мать" была установлена в начале 80-х годов и находится под охраной государства.

Монумент находится на территории "Музея истории Украины во Второй мировой войне" и является центральной фигурой музея, которая возвышается на склонах Днепра. Скульптура видна со всех отдаленных точек Киева. Высота скульптуры составляет 62 метра, общая высота с постаментом — 102 метра. В одной руке статуя держит 16-ти метровый меч, в другой щит с гербом СССР.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с ним в стране прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также были снесены многие памятники времен СССР.