США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США не планируют встреч с северокорейскими официальными лицами в ходе Олимпиады в Пхенчхане, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"У нас нет планов встречаться с северокорейскими официальными лицами во время Олимпиады или после нее", — сказала Науэрт журналистам.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон не исключил подобных встреч. На Олимпийских играх будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс.

Однако, по словам Науэрт, позиция США не изменилась, переговоры с КНДР возможны после того, как Пхеньян покажет намерение к денуклеаризации.

"Северная Корея должна раз и навсегда оставить желания получить ядерное оружие и баллистические ракеты. Сделайте это… и тогда мы, возможно, захотим сесть за стол переговоров и вести их", — отметила представитель госдепа.