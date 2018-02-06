РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт по борьбе с допингом назвал отстранение россиян от Игр незаконным

22:5706.02.2018
(обновлено: 23:09 06.02.2018)
684204
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкФлаги России и МОК. Архивное фото.Флаги России и МОК. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпиад российских спортсменов, отмененные Спортивным арбитражным судом (CAS), с самого начала были незаконными, заявил в интервью Sputnik France доктор физиологии, глава общественной организации Athletes For Transparency Пьер Салле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иск в CAS на недопуск к ОИ

По словам эксперта, в области борьбы против допинга право основывается на индивидуальном наказании, в то время как коллективные санкции плохо прописаны. Поэтому каждый случай нужно было рассматривать в отдельности, отмечает Салле. "Лично я считаю, что решение о санкциях в отношении ряда спортсменов не соответствует правовым нормам, которые следовало применить", — подчеркнул он.

Салле отметил, что с самого начала МОК и другие инстанции отошли от правовых норм, в то время как надлежало внести в них необходимые изменения. "В любом случае следовало применить индивидуальные санкции, а некоторые из принятых санкций, как мы видим, индивидуальными не являются", — сказал он.

По мнению главы Athletes For Transparency, проблема заключается в том, что на институциональном уровне, а также в политическом и правовом аспекте в системе борьбы с допингом ничего не меняется. 

"Система на последнем издыхании, антидопинговые скандалы происходят постоянно, при этом говорят, что это последний и с этим будет покончено, но на самом деле это не так", — уверен Салле.

Комментируя опубликованную газетой The Times информацию о том, что в лыжном спорте треть всех медалей, включая 91 золотую, выигранных на Олимпийских играх и чемпионатах мира с 2001 по 2010 год, оказались завоеваны участниками соревнований, результаты анализов которых вызывали подозрения, Салле призвал к сдержанности.

Здание Олимпийского Комитета России
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Мнение: кампания против ОКР и оправданных спортсменов РФ – политическая

"Сейчас необходима полная информация, и не нужно смешивать понятия, утверждая, что такие-то спортсмены принимали допинг. Неправильно навешивать ярлыки. Надо осторожнее относиться к информации", — сказал он.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх в Сочи. После этого решения глава МОК Томас Бах заявил, что CAS должен изменить свою структуру, чтобы обеспечить "более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции".

Комментировать
В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
uri-67
Вот такие деятели от спорта, как Бах и ему подобные, хоронят олимпийское движение...
23:32
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей Романов князь 6666
О чем ни будь, как ни будь у нас любят говорить все.
МОК существует в правовом поле ДПЧ ООН, где определена роль национального суда. Значит в Сочи действует при наказании УК РФ по 228 статье или срок 3 года без цели сбыта наркотиков применяемых в допинге.
Видимо в РФ нет юристов для понимания метода защиты - встречным иском наших спортсменов.
Баху место в тюрьме.
23:49
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена