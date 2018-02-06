МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпиад российских спортсменов, отмененные Спортивным арбитражным судом (CAS), с самого начала были незаконными, заявил в интервью Sputnik France доктор физиологии, глава общественной организации Athletes For Transparency Пьер Салле.

По словам эксперта, в области борьбы против допинга право основывается на индивидуальном наказании, в то время как коллективные санкции плохо прописаны. Поэтому каждый случай нужно было рассматривать в отдельности, отмечает Салле. "Лично я считаю, что решение о санкциях в отношении ряда спортсменов не соответствует правовым нормам, которые следовало применить", — подчеркнул он.

Салле отметил, что с самого начала МОК и другие инстанции отошли от правовых норм, в то время как надлежало внести в них необходимые изменения. "В любом случае следовало применить индивидуальные санкции, а некоторые из принятых санкций, как мы видим, индивидуальными не являются", — сказал он.

По мнению главы Athletes For Transparency, проблема заключается в том, что на институциональном уровне, а также в политическом и правовом аспекте в системе борьбы с допингом ничего не меняется.

"Система на последнем издыхании, антидопинговые скандалы происходят постоянно, при этом говорят, что это последний и с этим будет покончено, но на самом деле это не так", — уверен Салле.

Комментируя опубликованную газетой The Times информацию о том, что в лыжном спорте треть всех медалей, включая 91 золотую, выигранных на Олимпийских играх и чемпионатах мира с 2001 по 2010 год, оказались завоеваны участниками соревнований, результаты анализов которых вызывали подозрения, Салле призвал к сдержанности.

"Сейчас необходима полная информация, и не нужно смешивать понятия, утверждая, что такие-то спортсмены принимали допинг. Неправильно навешивать ярлыки. Надо осторожнее относиться к информации", — сказал он.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх в Сочи. После этого решения глава МОК Томас Бах заявил, что CAS должен изменить свою структуру, чтобы обеспечить "более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции".