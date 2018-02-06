На Тайване число пострадавших при землетрясения увеличилось до 188 человек

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на Тайване увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы, сообщает телеканал CGTN.
Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.
В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.