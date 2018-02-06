Президент Польши подписал закон о "бандеровской идеологии"

ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве фашистам. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский.
"Президент подписал изменения в закон об Институте национальной памяти", — цитирует Лапиньского агентство РАР.
Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в ряде стран, в том числе на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон днем ранее заявил, что закон негативно повлияет на свободу слова в стране.
В свою очередь, украинские радикалы, в том числе представители движения "Правый сектор"*, провели пикетирования дипломатических площадок Польши на Украине. Они требуют от президента республики не подписывать закон. Представители националистической партии "Свобода" в ответ на действия Варшавы зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)* наряду с государственным.
*Экстремистские группировки, запрещенные в России.