Президент Польши подписал закон о "бандеровской идеологии"

ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве фашистам. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский.

Ранее днем глава государства рассказал, что подпишет документ и направит его на рассмотрение в Конституционный суд Польши.

"Президент подписал изменения в закон об Институте национальной памяти", — цитирует Лапиньского агентство РАР.

Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в ряде стран, в том числе на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон днем ранее заявил, что закон негативно повлияет на свободу слова в стране.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

В свою очередь, украинские радикалы, в том числе представители движения "Правый сектор"*, провели пикетирования дипломатических площадок Польши на Украине. Они требуют от президента республики не подписывать закон. Представители националистической партии "Свобода" в ответ на действия Варшавы зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)* наряду с государственным.

*Экстремистские группировки, запрещенные в России.