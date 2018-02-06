США разочарованы принятием в Польше закона о холокосте, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США разочарованы принятием в Польше закона о Холокосте, его реализация негативно повлияет на свободу слова, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Соединенные Штаты разочарованы, что президент Польши подписал закон, который приведет к уголовному наказанию за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Насколько мы понимаем, этот закон теперь поступит в Конституционный трибунал Польши. Реализация этого закона негативно влияет на свободу слова и научных исследований", — говорится в заявлении Тиллерсона.

Ранее во вторник президент Польши Анджей Дуда сообщил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, а затем направит его на рассмотрение Конституционного суда.

Еще на стадии обсуждения закон вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.