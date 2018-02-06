В Минфине США заявили, что новые санкции не повлияют на госдолг России

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Новые санкции, предложенные американским Минфином конгрессу, не направлены на суверенный долг России. Об этом сообщил глава ведомства Стивен Мнучин в ходе заседания финансового комитета палаты представителей США.

"Мы делаем упор на соответствующие санкции в отношении плохих людей и компаний, а не на санкции против долга", — цитирует агентство Блумберг выступление министра.

Ранее СМИ опубликовали доклад Минфина США, в котором ведомство предупредило об опасности санкций, затрагивающих госдолг России. В министерстве считают, что подобные ограничения приведут к сдерживанию роста российской экономики, а также увеличат нагрузку на банковский сектор страны. При этом американский Минфин признает, что это может спровоцировать ответные меры против интересов из Соединенных Штатов.

Вашингтон в августе 2017 года принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно документу, госсекретарь, глава Минфина и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить конгрессу перечень лиц, имеющих тесные связи с российским руководством, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Закон также предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.