В Раде никто не верит в украинское будущее Крыма, заявили в Госдуме

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Депутаты Верховной рады не предлагают крымчанам голосовать за украинских политиков, при этом запрещают участвовать в выборах российского президента, это говорит о том, что в украинское будущее Крыма никто в Раде не верит, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее депутатская фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины предложила принять обращение к международному сообществу в связи с якобы "незаконной" подготовкой выборов президента России в Крыму. По словам главы фракции Максима Бурбака, "Народный фронт" в понедельник зарегистрировал соответствующее заявление. Бурбак предложил обратиться к мировому сообществу с требованием предотвратить выборы президента России "на украинской территории — в Крыму" и признать эти выборы недействительными.

"Если всерьез воспринимать заявления Верховной рады, то скоро украинские нардепы примут обращение, в котором запретят крымчанам дышать. Давно не секрет, что в украинском парламенте идет негласное соревнование на тему "самый фантастический проект", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик считает, что украинские депутаты ведут двойную игру.

"Голосовать за украинских политиков и президента крымчанам не предлагают, а участвовать в выборах российского президента запрещают, из чего можно сделать вывод, что в украинское будущее Крыма никто из этих "слуг народа" не верит", — подчеркнул депутат.

"Всякие обращения к международному сообществу — это некий ритуал, правило хорошего тона, мол, пошел в украинскую политику, значит, научись жаловаться на жизнь и слезно просить "гроши". Все остальные функции — незначительны. И обращение по поводу выборов российского президента к международной общественности — это письмо, пущенное по ветру", — заключил он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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