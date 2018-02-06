В Раде никто не верит в украинское будущее Крыма, заявили в Госдуме

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Депутаты Верховной рады не предлагают крымчанам голосовать за украинских политиков, при этом запрещают участвовать в выборах российского президента, это говорит о том, что в украинское будущее Крыма никто в Раде не верит, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Если всерьез воспринимать заявления Верховной рады, то скоро украинские нардепы примут обращение, в котором запретят крымчанам дышать. Давно не секрет, что в украинском парламенте идет негласное соревнование на тему "самый фантастический проект", — сказал Бальбек РИА Новости.
"Голосовать за украинских политиков и президента крымчанам не предлагают, а участвовать в выборах российского президента запрещают, из чего можно сделать вывод, что в украинское будущее Крыма никто из этих "слуг народа" не верит", — подчеркнул депутат.
"Всякие обращения к международному сообществу — это некий ритуал, правило хорошего тона, мол, пошел в украинскую политику, значит, научись жаловаться на жизнь и слезно просить "гроши". Все остальные функции — незначительны. И обращение по поводу выборов российского президента к международной общественности — это письмо, пущенное по ветру", — заключил он.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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