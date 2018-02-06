В Киеве предложили изменить воинское приветствие на "Слава Украине"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, в котором предлагается изменить воинское приветствие "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине".
"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают — "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают — "Героям слава", — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Также законопроект предусматривает введение в распорядок дня военнослужащих время на национально-патриотическую подготовку.
"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии".
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