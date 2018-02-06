На Тайване в обрушившемся отеле заблокированы не менее 17 человек

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек оказались заблокированными в результате обрушения отеля в городе Хуалянь на Тайване после сильного землетрясения, сообщает новостной портал Haiwainet.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано во вторник в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции.