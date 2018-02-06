На Тайване в обрушившемся отеле заблокированы не менее 17 человек

ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек оказались заблокированными в результате обрушения отеля в городе Хуалянь на Тайване после сильного землетрясения, сообщает новостной портал Haiwainet.
По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары.
Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции.