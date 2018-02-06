В Крыму назвали фарсом попытки Киева помешать выборам президента России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Попытки киевских властей поставить под сомнение легитимность выборов президента России на территории Крыма являются фарсом, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее депутатская фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины предложила принять обращение к международному сообществу в связи с якобы "незаконной" подготовкой выборов президента России в Крыму. По словам главы фракции Максима Бурбака, "Народный фронт" в понедельник зарегистрировал соответствующее заявление. Бурбак предложил обратиться к мировому сообществу с требованием предотвратить выборы президента России "на украинской территории — в Крыму" и признать эти выборы недействительными.

"Эти попытки такими абсолютно недейственными методами, просто для того, чтобы лишний раз привлечь внимание, видимо, украинских средств массовой информации или еще кого-то, объяснить или каким-то образом опровергнуть статус Крыма, превращаются просто в какой-то фарс", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, где действуют российские законы.

"Соответственно крымчане, как полноценные граждане нашей большой страны, нашей большой Родины, имеют полное право принимать участие в этом голосовании, как и остальные субъекты Российской Федерации. Поэтому чтобы там не говорили, кто бы что там не пытался предпринять в этом плане, выборы состоятся и в России, и в Крыму, в частности. Безусловно, их результат будет обладать высшей степенью легитимности, потому что это самый демократический институт избрания главы государства — прямые всенародные выборы", — сказал Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что как с точки зрения законов РФ, так и с точки зрения международного права проведение выборов президента РФ в Крыму — абсолютно легитимные процесс.

"И никаких других оценок данному факту или данному событию быть не может", — подчеркнул Полонский.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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